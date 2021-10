“No Time To Die” кино 56 сая ам.долларын орлогоор “Box Office”-ийн жагсаалтыг тэргүүллээ

“James Bond”-ийн цувралын сүүлийн анги “No Time To Die” кино орлогоороо тэргүүлж байна.

Амралтын өдрүүдэд нээлтээ хийсэн энэхүү киноны тасалбар Хойд Америкийн кино театруудад эрэлт ихтэй байжээ. “No Time To Die” кино АНУ, Канадын кино театруудаас 56 сая ам.долларын орлого олсон үзүүлэлтээр “Box Office”-ийн жагсаалтыг тэргүүлж байна. Хэдий тийм боловч “Sony”-ийн “Venom: Let There Be Carnage” киноны нээлтийн орлого 90 сая ам.доллар байсантай харьцуулахад бага дүн болж байгаа юм.