"NoNaadam" хөдөлгөөнийхөн тэмцлийн хурц хэлбэрт шилжинэ гэв

"NoNaadam" хөдөлгөөнөөс цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө:

"Тэд "Yes or no" гэсэн ТББ байгуулснаа мэдэгдэв. Наадмын өмнө тэдэн рүү зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр үндэслэлгүйгээр дайрч гүтгэсэн гэв. Иргэн Энхбат мөн фашист үзэл санааг дэвэргэсэн мэдэгдэл хийсэн тул өөрсдөө нэгдсэн залуус цаашид зохион байгуулалтад орох шаардлагатай гэж үзжээ. Аль намын, хаанаас захиалгатайг нь бид мэдэхгүй байна. Дөрөв дэх засаглал буюу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл иргэд рүү дайрч болохгүй.

Бид холбогдох байгууллагуудад гомдол гаран, шүүхэд нэхэмжлэл өгнө" гэв.