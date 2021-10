Холимог тулааны Ази тивийн хамгийн том холбоо One Championship-ын "Road to One - 2022" тэмцээн Монголд болно.

Энэ талаар тус холбооны үүсгэн байгуулагч Чатри Ситиодтон мэдээлсэн бөгөөд энэ долоо хоногт нээлтээ хийсэн "Мөсөн өргөө" буюу "Steppe Arena"-д зохиох аж.

One Championship-ын дэд ерөнхийлөгч Рич Франклин "Steppe Arena бол дэлхийн стандартад нийцсэн Монгол дахь анхны байгууламж" хэмээжээ.