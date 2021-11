“Хүрэлтогоот-2021” залуу судлаачдын шилдэг өгүүлэл, бүтээлийг шалгаруулав

1. ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Марал нарын “Genetic Engineering for Constructing SARS-CoV-2 Recombinant Diagnostic Tests”

2. МУИС-ийн ХШУИС-ийн магистрант Г.Мөнх-Очир нарын “Simulation Study of Double Tierred Switched Capacitor Circuit for Wasted Batteries from Hybrid Electric Vehicles”