"PUBG MOBILE" зэрэг найман төрөл Азийн наадамд өрсөлдөнө

Азийн олимпийн зөвлөлөөс 2022 оны есдүгээр сард БНХАУ-ын Ханжоу хотноо болох Азийн наадмын хөтөлбөрт анх удаа багтаад буй электрон спортын төрлүүдийг зарлалаа.

Е sport-ынхон Азийн наадамд "PUBG Mobile", "Dota 2", "Hearthstone", "League of Legends", "FIFA", "Street Fighter V", "Arena of Valor", "Dream of the Three Kingdoms 2" гэсэн найман төрөлд медалийн төлөө өрсөлдөх юм.

Спортын төрүүүдээ эрт зарласнаар нь оролцох багуудад бэлтгэлээ базаах хугацаа өгч байгаа болохыг Азийн олимпын зөвлөлийн Техникийн албаны захирал Хусейн Аль-Муссаллам ярьсан байна. Мөн тэрбээр тэмцээнийг энгийн үзэгчдийн сонирхлыг татахуйц гайхалтай орчинд явуулах болно гэдгийг хэлсэн байна.

Өнгөрсөн жилийн арванхоёрдугаар сарын 16-нд Оманы Мускат хотноо болсон Азийн олимпийн зөвлөлийн ерөнхий ассамблейгаар электрон спорт нь Азийн наадмын хөтөлбөрт албан ёсоор багтсан билээ.