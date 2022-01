"PUBG Mobile"-ийн ДАШТ-ий финал маргааш эхэлнэ

"PUBG Mobile"-ийн ДАШТ хоёр дахь удаагаа зохиогдож байна. Хоёр дахь удаагийн финалын тоглолт маргааш болно. Монгол Улсаас финалын тоглолтод "Stalwart Esport" багийнхан оролцох юм. Энэ удаагийн ДАШТ-ий шагналын сан 3.5 сая ам.долларын төлөө дэлхийн шилдэг 16 баг оролцох юм.



Тэмцээнийг маргааш 19:00 цагаас PUBG MOBILE Esports болон Caster Tuvshuun Official youtube сувгаар монгол тайлбартайгаар шууд дамжуулна.

Дэлхийн шилдэг 16 багийн жагсаалт:

DAMWON Gaming /Өмнөд Солонгос/

D'Xavier /Вьетнам/

Stalwart Esports /Монгол/

Nova Esports /Хятад/

Nigma Galaxy /АНЭУ/

The Infinity /Тайланд/

Six Two Eight /Хятад/

Team Secret /Малайз/

4Rivals /Малайз/

GodLike Esports /Энэтхэг/

Kaos Next Rüya /Турк/

Natus Vincere /Орос/

Furious Gaming /Чили/

Alpha7 Esports /Бразил/

S2G Esports /Турк/

Fenerbahçe Esports /Турк