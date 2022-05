"The Hu" хамтлагийг Канадын сайт онцолжээ DNN.mn

"The Hu" хамтлагийнхан дөрөвдүгээр сарын 15-наас Европын орнуудаар "Хар аянга" нэртэй тоглолт хийж буй. Тэднийг Канадын “Global News” сайт онцолжээ. Тодруулбал, тус сайтаас энэ долоо хоногт сонсогчдоос хамгийн олон санал авсан таван шилдэг уран бүтээлийн жагсаалтыг гаргасан байна. Тус жагсаалтын нэгдүгээрт "The Hu" хамтлагийн “This is Mongol” уран бүтээл оржээ.

Хамтлагийн залуус ирэх аравдугаар сарын 5-нд “Five Finger Death Punch”, “Megadeth”, “Fire From The Gods” зэрэг алдартай хамтлагуудтай хамт тоглох товтой байгаа аж.

Тэд АНУ-д болсон "Coachella-2022" хөгжмийн наадамд Монголоос анх удаа оролцсон. Одоо хамтлагийн залуус тавдугаар сарын 22-нд "Welcome To Rockville -2022″ фестивальд оролцсон юм.

Хамтлагийн залуус “Хүн” нэртэй аялан тоглолтоо 2021 оны есдүгээр сарын 1-нээс аравдугаар сарыг дуустал тоглолт хийж, гуравдугаар сард Герман, Дани, Чех, Швед зэрэг улсад 15-50 мянган үзэгчтэй битүү стадионд тоглолт хийсэн.

Тэд 2019 онд амжилт, бүтээлээр арвин жил байсан. Хамтлаг дэлхийд гарч, Европыг байлдан дагуулсан. Нийтдээ 13 оронд 23 тоглолтоо хийсэн бол Хойд Америкийн нутгаар 90 хоногийн турш аялан, 56 хотоор 60 гаруй тоглолт хийсэн билээ.